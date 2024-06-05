【未使用】Silent PocketレザーRFIDブロック財布

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サイレントポケットマネーブラックレザーRFIDブロックメンズ二つ折り財布アメリカで購入したもので、未使用です。トップグレインレザー13.56MHzのRFIDとNFCをブロックカードスロット×6、スモールポケット×2、札入れ×1外寸11x9.4cm重量：70g『RFIDブロッキング財布は、最先端のRFIDセキュアテクノロジーにより、個人情報の盗難やクレジットカードデータの侵害からあなたを守ります。本物のナパトップグレインレザー-スタイリッシュで軽量な財布は、滑らかでしなやかなレザーを使用しており、何年もの日常使用にも耐えます。V2二つ折り財布は、従来のフリップオープンデザインで作られています。この財布には、左右に3つのカードスロットがあり、それぞれの下に小さなポケットがあり、背面にはマネーポケットがあり、すべてRFID\u0026NFC保護機能があります。スリムな形状でかさばらず、簡単にポケットやハンドバッグから出し入れできます。世界中のどこへ旅行しても、電子スリによる個人情報を損なわないことを知って安心。個人情報盗難の増大リスクから簡単に自分を守ることができる、シンプルで効果的な方法です。この財布は、標準的なRFID財布の2倍のシールド素材で作られています。これが、SilentPocketウォレットがNFCブロックも保証する理由です。カラー···ブラック