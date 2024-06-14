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【今日発送】BALENCIAGAバレンシアガ ベルト
商品番号 P76188377808
商品名

【今日発送】BALENCIAGAバレンシアガ ベルト
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして誠にありがとうございますBALENCIAGAのBBバックルベルトです。モード系や韓国系などのコーデに合わせやすいベルトで、GUCCIのベルトと差別化しやすいかと思います。即購入も大歓迎です新品未使用。送料無料送料込■ブランド：BALENCIAGA（バレンシアガ）■状態:新品未使用■色：ブラック×シルバー■付属品:は箱、タグ、袋で写真に写っているもの全てになり、箱に入れて発送致します！■サイズ：90全長:約110cm(ウエスト75cmから85cm程度)ベルト幅:約3.4cm穴の間隔：約2.5cm(5箇所)イタリア製ブラック＆グレーのリバーシブルレザーストラップBBロゴバックル長さは調節可能○購入元並行輸入品(海外正規品)になります。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。【注意事項】トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。
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