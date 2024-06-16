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メゾンキツネ キャップ 帽子 ネイビー トリコロールフォックス サイドロゴ
商品番号 I80586460259
商品名

メゾンキツネ キャップ 帽子 ネイビー トリコロールフォックス サイドロゴ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

王道なトリコロールカラーのフォックスロゴをあしらえたキャップになります。【品番】AU06100AT7100NA【カラー】ネイビー【素材】コットン65%　ポリエステル35%【サイズ】フリーサイズ後部アジャスターで調整可能ツバの長さ7cm発送は小さくまとめさせて頂きます。4枚目実物です。capmaisonkitsunefrancetricorolkitsunefoxkitsunecafeメゾンキツネフランストリコロールキャップ
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