SUICIDAL TENDENCIES　80s 70s ヴィンテージ tシャツ

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商品詳細
お値下げは受け付けません。コメント見受け次第ブロックします。札幌の古着屋で4年程前に購入しました。胸元のホールは当時からあいてました。タグからして70s〜80sのお品物なので、スーサイダルテンデンシーズ結成当初のものと推測されます。どスペシャルです。めちゃくちゃ透けるので着るときは下にロンtを仕込んでました。 よろしくお願いします。
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