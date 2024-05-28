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SUICIDAL TENDENCIES　80s 70s ヴィンテージ tシャツ
商品番号 Y54897332317
商品名

SUICIDAL TENDENCIES　80s 70s ヴィンテージ tシャツ
ブランド名 スイサダルテンデンシーズ
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げは受け付けません。コメント見受け次第ブロックします。札幌の古着屋で4年程前に購入しました。胸元のホールは当時からあいてました。タグからして70s〜80sのお品物なので、スーサイダルテンデンシーズ結成当初のものと推測されます。どスペシャルです。めちゃくちゃ透けるので着るときは下にロンtを仕込んでました。　よろしくお願いします。
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