ルイ.ヴィトン　ウール　マフラー　美品

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ウールルイヴィトンのウール100%マフラーです。正規店購入で、1回のみ使用の美品です。定価税込み15万位だったと思います。見た感じはほぼ黒なので落ち着いたイメージです。大きさ約30×180センチ
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