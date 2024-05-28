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ルイ.ヴィトン　ウール　マフラー　美品
商品番号 I99971518250
商品名

ルイ.ヴィトン　ウール　マフラー　美品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 21,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ウールルイヴィトンのウール100%マフラーです。正規店購入で、1回のみ使用の美品です。定価税込み15万位だったと思います。見た感じはほぼ黒なので落ち着いたイメージです。大きさ約30×180センチ
http://narcologia.ru/goods/perforce288165.html
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