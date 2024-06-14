取り外し可能なポケット付きロングウォレット

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商品詳細
2021年の天赦日、一粒万倍日の吉日に広島の正規店にて購入しました。使用頻度は少なく、未使用に近い状態です。財布持ち運び時は、直接ポケットに入れる事は無く、ポーチやカバンに入れ、更にミニポーチに格納して持ち運んでいた為、目立ったスレ傷等はありません。持ち運び時、普段からお札しか入れておらず、カードスロットは未使用です。値下げ等出来る限り対応させていただきます。商品説明 定価¥129,800•イントレチャートのレザー製ウォレット•カードスロット4つ、札入れ1つ、ポケット4つ、取り外し可能なファスナー付きポケット1つ素材：牛革（カーフ）100%•ライニング：カーフレザー•色：レインツリー/パラキート•金具：シルバー仕上げ•高さ：11cm•幅：19cm•奥行き：0.5cm製造国：イタリアカラー···ブラック素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/moped122468.html
http://narcologia.ru/goods/preference260638.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic454812.html
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