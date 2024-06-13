THE BOY MADE IN JAPAN Tシャツ MADE IN USA

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【商品名】THEBOYMADEINJAPANTシャツMADEINUSA【カラー】ホワイト【サイズ】表記サイズ：S着丈：67cm肩幅：41cm身幅：44cm袖丈：21cm【素材】コットン：100%【状態レベル】『4』【詳細】映画、日本製少年のTシャツです。古いものですので、デリケートな方、神経質な方はお控えください。90's▼レベルの詳細--------------5:新品同様4:美品3:ふつうに使える2:若干難あり1:難ありジャンク品--------------柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋