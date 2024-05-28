VINTAGE NBA BULLS JORDAN T-SHIRT

ヴィンテージのマイケルジョーダンのTシャツです。90年代のNUTMEGプリントTシャツ。両面にマイケルジョーダンのプリント。特に後ろのプリントが良くてNBAドラフトから91年シーズンまでの活躍がプリントされています。もちろんこの年代のNUTMEGなのでアメリカ製です。ジョーダンのヴィンテージだと価格がぐんぐんに上がってます。今後も確実に上がるのでジョーダンファンの方はオススメです。サイズM着丈66身幅43肩幅39袖丈17中古です。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。Vintage1990sChicagoBullsMichaelJordanMADEINUSA90s



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