美品 パタゴニア 1993年 USA製 スプーンビル キャップ M

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パタゴニアのベンテッドスプーンビルキャップです。年号タグを欠損していますが、1993年モデルになります。USA製。サイズ表記M。ストラップ最大時の内周約57cm。着用感の少ない綺麗なUSEDです。内側に一部生地擦れ?薄汚れ?のような跡があります。(最後の画像参照)それ以外は全く問題はありません。出品前にクリーニング済みですので、清潔な状態です。中古のキャップにありがちな、オデコの皮脂汚れや臭い等もありません。古着に慣れている方でしたら、問題なく着用していただけると思います。お探しだった方はぜひ。※念のため画像をよくご覧になってください。古着にご理解のある方のみでお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。patagonia90年代アメリカ製帽子VENTEDDUCKBILLSPOONBILLCAPスプーンビルダックビルビンテージヴィンテージVINTAGEオールドアメカジ古着黒タグメッシュ