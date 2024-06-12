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80s エロt USA製 ビンテージTシャツ
商品番号 V93465322117
商品名

80s エロt USA製 ビンテージTシャツ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入しましたが、服の好みが変わったため出品いたします。vintagemadeinusa平置き採寸肩幅約42センチ身幅約44センチ着丈約68センチ(襟下から)若干の誤差はご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis638444.html
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