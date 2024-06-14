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【激レア】サンディエゴ パドレス　キャップ
商品番号 L57908050658
商品名

【激レア】サンディエゴ パドレス　キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■NEWERA　『SANDIEGOPADRES』9FIFTY　SNAPBACK　キャップ●COOPERSTOWNCOLLECTION【カラー】ブラウン　茶【サイズ】フリー(スナップバック)◎日本未入荷の激レア品●シールに少し擦れがありますが、型崩れや目立った汚れなども無く美品です。◎型崩れしないように60サイズのダンボールに入れて発送致します。
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