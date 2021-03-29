HERMES エルメス 馬柄 アニマル柄 ネクタイ イエロー 黄

◆商品詳細◆HERMESエルメス馬柄馬お尻臀部アニマル柄ネクタイ◆カラー◆イエロー黄◆素材◆シルク(絹)100%◆サイズ(cm)◆大剣幅/約8.7◆状態◆目立つ汚れやダメージなし。都内リユースショップにて購入。\u003c補足\u003e中古の為、細かいほつれや目立たない汚れなどある可能性もございますので特性をご理解の上、ご購入ください。⭐︎⭐︎他のネクタイ(ハイブランド)をご覧になりたい方はこちら↓↓↓#REM厳選ヴィンテージネクタイ⭐︎他の全ての商品をご覧になりたい方↓↓↓#古着屋レミー



美品 HERMES エルメス 馬 馬具 アニマル柄 ネクタイ イエロー 黄



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