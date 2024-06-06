【希少】フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ クロス ブラック レザー バックル

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◾️商品説明◾️SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモガンチーニダブルガンチーニバックルメタリックマットメンズ◾️サイズ◾️ベルト長さ95cm幅4cm穴位置 75〜85cm穴5つバックル縦6cm横7.5cm素人採寸となりますのでご容赦ください。◾️状態◾️大きな傷汚れなくまだまだ長くご愛用いただけるかと思います。◾️カラー◾️ブラック、黒◾️素材◾️レザー、本革◾️配送◾️簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。#nf-679774