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TIGHTBOOTH LEATHER BIFOLD WALLET 黒 財布
商品番号 B71970158417
商品名

TIGHTBOOTH LEATHER BIFOLD WALLET 黒 財布
ブランド名 タイトブースプロダクション
特別価格 税込 17,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TIGHTBOOTHFW23からLEATHERBIFOLDWALLETになります。ロゴを型押しした2つ折りのシボレザーウォレット。ブランド：タイトブース商品名：レザーバイフォウルドウォレットカラー：Blackブラック黒サイズ：W11cmxH9.5cm商品状態：新品未使用付属品：化粧箱、スエード袋、タグその他：緩衝材等で丁寧に梱包し発送致します。★コメント★ご購入前に一度、プロフィールの確認をお願い致します。出品の際、気をつけてチェックしてはおりますが、見落としてしまう場合もあるかと思います。個人が使用した中古や自宅保管の為、細かい点はご理解の程お願い致します。完璧な物をお求めの方は購入をお控えください。画像の商品は光の照射や角度により、実物と色味が異なる場合がございます。また表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承下さい。どうぞ宜しくお願い致します。#その他のタイトブース等おすすめ商品はこちら----------------------------------------------------TIGHTBOOTHPRODUCTIONTBPRタイトブースプロダクション財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/rebellion711678.html
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