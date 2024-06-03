ももたさま専用　ワイルドスワンズ　kf-003　フルグレイン　ダークステイン

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在庫切れが続くワイルドスワンズのkf003です。色はダークステインです。全くまだエイジングしていません、これからです。定価52,800円です。新品購入から約2週間使用しました。まだまだ硬く、ブライドルのブルームも残っております。Walkers(ウォーカーズ)シリーズとは、CORBOチーフデザイナー・クリエイティブディレクターの古瀬聡氏(SatoruFuruse)をデザイナーとしてむかえ、機能性・デザイン性をより考慮し、『永く良い状態で気持ち良くお使い頂ける事』を追求したコラボレーションシリーズです。※シミなどはありません。宜しくお願い致します。GANZOガンゾエッティンガーココマイスター財布形...二つ折りカラー...ブラウン素材...本革