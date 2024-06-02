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ヒステリックグラマーベルトブラック黒small
商品番号 G90435000006
商品名

ヒステリックグラマーベルトブラック黒small
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒステリックグラマートリプルXのベルトです。今も店舗にある現行品です。サイズが合わなくなってしまった為手放します。10枚目は公式のサイズ表記です。smallサイズです。使用感はありますが、まだ使えると思います。写真をご確認の上、ご購入ください。定価19,800円です。素材···本革
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