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商品詳細
ヒステリックグラマートリプルXのベルトです。今も店舗にある現行品です。サイズが合わなくなってしまった為手放します。10枚目は公式のサイズ表記です。smallサイズです。使用感はありますが、まだ使えると思います。写真をご確認の上、ご購入ください。定価19,800円です。素材···本革
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http://narcologia.ru/goods/procurement887733.html
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ヒステリックグラマーベルトブラック黒small - ベルト
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