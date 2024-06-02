ヒステリックグラマーベルトブラック黒small

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ヒステリックグラマートリプルXのベルトです。今も店舗にある現行品です。サイズが合わなくなってしまった為手放します。10枚目は公式のサイズ表記です。smallサイズです。使用感はありますが、まだ使えると思います。写真をご確認の上、ご購入ください。定価19,800円です。素材···本革