デッドストック MACK TRUCKS キャップ マックトラック ブルー

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#MACKTRUCKS#マックトラック#MACKTRUCK80~90年代のMACKTRUCKSのメッシュキャップです。販売用の下げ札が残る事からデッドストックと見えます。爽やかなブルーのボディのフロントパネルにはMACKTRUCKSの定番であるブルドッグの刺繍が施されています。アジャスターはマジックテープ仕様ですので破損の心配も無く、微妙な調整も可能です。またサイズはアジャスター仕様ですのでフリーサイズです。益々値段の高騰著しいこの辺りのアイテム、またデッドストックの状態のものはほぼ見かけることがありませんので是非この機会にご検討下さい！マックトラックスMacktruckCloveruクローバルKproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレンサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESRonHermanロンハーマン長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリー東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドWeirdoウィアードバイカーbikerチョッパーchopperビンテージ古着FlandersフランダースWasselワッセルAEEエーダブルイーBatesベイツCheetahsissybarシーシーバー