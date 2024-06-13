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NIKE ZOOM GRAVITY ナイキ ズーム グラビティ ブラック メンズ
商品番号 I40171644691
商品名

NIKE ZOOM GRAVITY ナイキ ズーム グラビティ ブラック メンズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,596 円
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商品詳細

NIKEZOOMGRAVITYナイキズームグラビティブラックメンズランニングシューズウォーキングジムトレーニング28cm【ブランド】NIKE【表記サイズ】28cm【品番】BQ3202-300【色】ブラック【状態】全体的に少し使用感がございますが、大きな汚れなく比較的綺麗な状態です。アッパー、ミッドソール共に若干の使用感がございますが、比較的綺麗な状態です。ソールは、しっかり残っていますので、まだまだ履いて頂ける状態です。全体的には、少し使用感がある程度で、問題なく着用可能な状態で、まだまだ履いて頂けます。USED品になりますので、ご理解ある方のみご購入ください。※インソールのお写真は、問題がある場合のみ掲載させて頂いております。※照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。【備考】※不明点がございましたらお気軽にお申し付け下さいませ。ご質問を頂いた際、お時間を頂く事がございます。※あくまでも1点ものの中古品となりますので、ご到着後のご返品はできかねます。
http://narcologia.ru/goods/recommended669290.html
http://narcologia.ru/goods/preference854738.html
http://narcologia.ru/goods/approximate697720.html
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