psa10 ミュウex 25thプロモ ポケモンカード

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【商品説明】こちらの商品は私個人が検品後にアメリカPSA本社に直接鑑定依頼したワンオーナー品となります。正規品ですのでPSA公式HPにて番号検索後、画像付きで確認できます。【状態】・〔PSA10最高評価〕でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/ケースの初期キズ等ある場合がございます。・〔PSA10最高評価〕以上を気にされる方はご購入ご遠慮ください。※トラブル防止のため、画像にて状態の確認をして頂き、同意した場合のみ購入をお願い致します。【発送】・水濡れ、傷、破損対策をしてプチプチで梱包し匿名配送にて発送いたします。#PSA10#BGS10#鑑定品#PRISTIN10#GEMMINT10#ポケカ#vmaxsa#ピカチュウ#ブラッキー#リザードン#蒼空ストリーム#イーブイヒーローズ#Vstarユニバース#ピカチュウ＆ゼクロムGXsa#横浜記念デッキ#25th#ポケモンカード151#マスターボール#ゲンガー