新品 CHROME HEARTS 紙袋付 ベースボールキャップ黒フラット

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クロムハーツ定番の黒のベースボールキャップモチーフのトップボタンあり日本では即完売のレア品ですハワイの正規店にて購入いたしました正規品ですので、ご安心くださいレシートのコピーはお付け可能です。(写真添付してあります)（個人情報などは消した状態で送らせていただきます）日本国内入手困難商品ネット相場10万ほど素材；ポリエステル65%、綿35%仕様；フラットキャップサイズ；ONEsize（53〜60）紙袋はお付けします発送厚みがありますので、ネコポスにて送らさていただきます。多少潰れる可能性がありますが、ご了承ください。絶対に潰れないように発送を希望の場合は、各種割引は不可となりますが、ゆうパックでの発送も可能です。ご検討ください。箱は元々付いておりません。新品ですので、基本的にはお値下げ不可です。定形コメントは削除させていただく場合がございます。