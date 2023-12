Good Enough ウールキャップ

ご覧いただきありがとうございます。即購入大歓迎です!GoodEnough×NEWERAのウールキャップです。状態は大切に使ってたので、美品だと思いますが、写真にてご確認下さい。古着等にご理解ある方のみご購入お願い致します。すり替え防止の為返品ご遠慮下さい。当方会社員の為、返信等遅くなる時もありますがなるべく早い対応心がけますので宜しくお願い致します^_^



