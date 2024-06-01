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DC BLACK SABBATH NEW ERA キャップ
商品番号 T77135670954
商品名

DC BLACK SABBATH NEW ERA キャップ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DCとBLACKSABBATHのコラボキャップ２つになります。どちらも未使用ではありますがMasterofRealityの方は文字の周りが若干型崩れ？してる気がします。サイズは1枚目の写真左のNEWERAの方が59.5cmで右のMasterofReality方はフリーサイズになります。検索用ブラックサバスblacksabbathニューエラ　NEWERAキャップMasterofRealityDC
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