✨極美品✨ルイヴィトン ヴァスコ ダミエグラフィット 長財布 レザー ブルー 青

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○アイテムLOUISVUITTONロングウォレットメンズレディース○サイズタテ9.5cmヨコ18.5cmマチ2cmショルダーorハンドルcm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つダメージ等なくまだまだお使いいただけます♪○カラーブラック○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ブランドショップで鑑定済みの正規品ですので安心してご購入下さいませ^^ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。