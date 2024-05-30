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CHRISTIAN PIEU クリスチャンポー マルチケース
商品番号 O39339314920
商品名

CHRISTIAN PIEU クリスチャンポー マルチケース
ブランド名 クリスチャンポー
特別価格 税込 7,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHRISTIANPIEU(クリスチャンポー)マルチカードケースクロコダイル革のマルチカードケースです　札入れとしてもお使いいただけると思います大ポケットにはパスポートやスマートフォン、iPhone、イヤホン等も収まります購入後使用せず自宅保管していました当時、完売したお品物です自宅保管ご理解お願い致します専用の袋も併せて送りますサイズ/横　18cm縦　10cmカラー/ブラウン仕様/ポケット大2ポケット中1カード収納　2素材/クロコダイル革（型押しではありません）定価/37400円
http://narcologia.ru/goods/mythic599435.html
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