

新品 MIKADO ミカド 鹿革 ビジネスベルト ロングサイズ W113cm-



Mikado【ミカド】鹿革 ベルト メンズ ソフト サイズ調整可 日本製



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Mikadoミカド のロングベルト(長尺)です。未使用ですが、自宅保管品であることをご了承下さい。以下、ホームページより引用。滑らかな質感と肌触り。非常に軽くソフトで通気性があります。また、摩擦や摩耗に強く伸縮性もあります。ディアスキンで採用しているこの革はニュージーランド産で他のディアより傷も少なく、上質な革です。ミカドは日本の「匠」「技」「極」をコンセプトにしたこだわりのレザーグッズブランドです。国内外の厳選した上質な素材を日本の伝統と卓越された技を持つ職人が丹念に心を込めて仕立て上げています。美錠：真鍮鋳物ロジウムメッキ（日本製）の真鍮鋳物を使用素材表…鹿革裏…牛革です。サイズロングサイズ対応幅…約3.2センチ全長…約129センチ(金具含む)※ウエスト最長113ｃｍベルト穴…5つ金具を外してサイズカット可能です。ロングサイズ定価…21120円