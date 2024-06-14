藤澤五月 直筆サイン付写真 ロコ•ソラーレ カーリング　証明書付　1枚

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※購入前に必ずコメントお願い致します。このまま購入された場合キャンセルさせて頂ます。五月選手のユニフォームが北京オリンピックの試合で着用されていたものなので2022年以降のかなり最近のサインだと思われます。こちらの商品は海外から直輸入した本人直筆のサインフォトとなります。サイズ：1枚サイズ 約30cmＸ20cm藤澤五月 選手 直筆サイン付きフォトこちらの商品には海外サプライヤー発行の証明書（商品名、発行元住所、ホログラム入）が付属致します。◾️商品説明直筆サインフォトカーリング女子ロコソラーレ直筆サイン付き写真直筆サイン入りフォトロコ•ソラーレ藤澤五月サイズ： 1枚のサイズ 約30cm×20cm計1枚#北京オリンピック#オリンピック#パラリンピック#北京#冬季オリンピック#ロコソラーレ#藤沢五月#本橋麻里#吉田知那美#鈴木夕湖#吉田夕梨花#小野寺佳歩#藤澤五月サイン#本橋麻里サイン#吉田知那美サイン#鈴木夕湖サイン#吉田夕梨花サイン#直筆サイン#写真#フォト#写真集#直筆サイン#サインフォト#カーリング#女子カーリング#女子カーリングチーム#女子アスリート#北海道#アドヴィックス#アスリート#オリンピック#パラリンピック#東京オリンピック#東京パラリンピック#サイン色紙#サイン#色紙