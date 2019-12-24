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FENDI フェンディ マフラー　ズッカ柄　ブラウン　ストライプ
商品番号 O32313748093
商品名

FENDI フェンディ マフラー　ズッカ柄　ブラウン　ストライプ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 4,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▶コンディション*：【A】▶︎実寸(cm)：全長160/幅37▶カテゴリ：マフラー▶素材：ウール▶カラー：ブラウン▶ブランド：FENDI▶付属品：－▶︎備考：－*-コンディションランク-【S】新品、未使用【SA】使用感無し、未使用に近い【A】保管に伴う使用感あり、状態良好【B】多少の使用感、目立つ傷・汚れ無し【C】使用感あり、目立つ傷・汚れあり【D】過度の使用感、目立つ傷・汚れ多数あり【JUNK】ジャンク品
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