まとめ売り　ネクタイ7本セット　サルヴァトーレフェラガモ　動物柄　アニマル柄

●ブランド SALVATOREFERRAGAMO●アイテム ネクタイ●カラー 青 ブルー ネイビー 赤 レッド 黄色 エイロー●素材 シルク100％●サイズ まとめ売りの為、追加の画像や細かいサイズなどの詳細は致しておりませんのでご了承下さい。 ※平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。●状態 A汚れがありますが目立ちません。（７，8枚目）状態ランクはプロフィールに記載しています。ランクは主観になります。画像にてご判断をお願いします。●付属品 なし ●管理番号 912-F-02ヴィンテージショップからの購入品東京都公安委員会から古物商を得て鑑定済みのお品物です。・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.当shopをご覧いただきありがとうございます✨他にも商品出品しておりますので是非ご覧くださいませ。・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.❀素人検品のため、見落としがある可能性も含めたお値段です。❀古着商品は、特有の臭いがある場合がございます。❀タイトル、説明にない撮影小物は付属しません。❀発送はコンパクトに折り畳み発送します。❀できる限り、丁寧に、迅速に対応します。❀ご質問があればお問い合わせくださいませ。※追加の写真、着用画像にはお応えできません。ご了承くださいませ。



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