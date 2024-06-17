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ダンヒル ネクタイ ライトブルー 総柄 シルク100% 美品！(31073)
商品番号 C23903528060
商品名

ダンヒル ネクタイ ライトブルー 総柄 シルク100% 美品！(31073)
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンヒルDunhillネクタイタイNecktie　柄　：総柄WholePatternカラー：ライトブルー水色LightBlue材　質：シルク絹100%Silkサイズ：大剣先幅：約8.5㎝、小剣先幅：約3.3㎝　全長：約146.0㎝中古美品UsedGoodConditionーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー\u003c内容/Contents\u003e本体のみの出品となります。購入年月は不明です。\u003c状態/Condition\u003e目立ったダメージはございません。美品と申し上げます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー⚫︎即購入OKです！コメント不要です！⚫︎金曜日の午後〜日曜日・祝祭日は発送はお休みとさせて頂きます。⚫︎定形外郵便での発送の場合、発送から3〜5日ほどお時間が掛かります。※その他ご不明な点等はお気軽にコメントにてお問い合わせください。(GG3-230720-H)
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