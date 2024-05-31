限定値下げ‼️ ] エロtシャツ 48手 ガンジャtシャツ デッドストック ...

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※本日の24時までの購入の方限定で10%off‼️デッドストックのエロt、48手tシャツになります！芋虫のデザインは他に無いと思います。ヴィンテージならではの染み込みプリントで、芋虫の周りにはガンジャの絵も描かれています。デッドストックですので、破れや伸びはございません。ただ最後の写真の通り、赤い点の汚れがありますが、目を凝らさないと分からない程度です。タグは首元についているもののみです！日本語表記はございません。サイズはメンズのL〜XL相当です。ヴィンテージtシャツならではの丸胴編みで、ボックスシルエットです。気になる点や質問などございましたら、お気軽にコメントしてください！[サイズ]メンズL、XL相当[寸法]着丈73cm身幅55cm肩幅52cm袖丈19.5cm袖口20.5cm[プリントスタイル]染み込み[生産国]タイ製#エロt#エロ#エロtシャツ#ガンジャ#ガンジャt#ガンジャtシャツ#デザインtシャツ#48手#四十八手#染み込み#染み込みプリント#sex#ヴィンテージ#ビンテージ#ファッションヴィクティム#おもしろt#古着#あいみょん