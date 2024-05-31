未使用級✨ ポールスミス　サフィアーノレザー　折り財布　L字ファスナー　小銭入れ

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ご覧いただきありがとうございます。※値下げにつきまして値下げにつきましては基本的に【フォロワー様限定】のフォロー割のみとさせていただいております。※フォロー割購入前に必ずフォローの方をお願い致します。2000円〜3999円 100円引き〜6999円 300円引き〜9999円500円引き10000円〜800円引き※ブランドPaulSmithポールスミス※商品説明レザー オールレザー革 牛革 財布ウォレット定期入れ ２つ折り財布 ラウンドファスナー ラウンドジップ 小銭入れ コインケースカードケース名刺入れWallet折財布二つ折りゴールド 金具 コンパクトウォレット ストライプ ボーダー柄 マルチ メンズ レディース ユニセックスジップストローグレイン2 サフィアーノ レザー L字ファスナー※入手先国内大手リサイクルショップ(鑑定済み)※状態目立つ傷や汚れはなくまだまだご愛用いただけると思います。※サイズ（cm）縦:9横:12.5マチ:3.5多少の誤差はご了承ください。※素材本革 レザーサフィアーノレザーオールレザー※カラー黒 ブラックカラフルマルチカラー●ご購入する際は一度プロフィールの方をご覧頂けたらと思います。※主に、古着の出品になりますので、多少の使用感や汚れなどはご理解いただける方のみのご購入をお願い申し上げます。※発送の際しわが目立つことがあるかもしれませんがご理解をお願いします。※主にメンズブランドを扱っております。80s、90s、VINTAGE(ビンテージ、ヴィンテージ)やスポーツ系ファッション、ドメスティック、インポート、ストリートファッション、スケーターファッションの方におすすめのアイテムが多いです。※即購入可能◎※送料無料◎財布形···二つ折り