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DAIWA PIER39 TECH 6PANEL CAP
商品番号 E87816441340
商品名

DAIWA PIER39 TECH 6PANEL CAP
ブランド名 ダイワピアサーティンナイン
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダイワピア39テックキャップ　6パネル　キャップ新品、未使用品になります。購入しましたが使用せずに保管していました。ゴアテックスインフィニウムを使用した6パネルのキャップになります。紐は取り外し可能です。BC-1702323SSCOLOR・BLACKSIZE・フリー(58cm~60cm)素材···ナイロンカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/contemplate907177.html
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