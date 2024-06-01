DAIWA PIER39 TECH 6PANEL CAP

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商品詳細
ダイワピア39テックキャップ 6パネル キャップ新品、未使用品になります。購入しましたが使用せずに保管していました。ゴアテックスインフィニウムを使用した6パネルのキャップになります。紐は取り外し可能です。BC-1702323SSCOLOR・BLACKSIZE・フリー(58cm~60cm)素材···ナイロンカラー···ブラック
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