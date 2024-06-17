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NIKE DUNK HIGH NIKE POLER ポーラー　ダンクハイ
商品番号 U52669669779
商品名

NIKE DUNK HIGH NIKE POLER ポーラー　ダンクハイ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,671 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEダンク　ポーラーとのコラボモデルです。変わったダンクが欲しくて、以前メルカリで購入して数回履いたのですが、サイズがイマイチ合わなくて履かなくなったので出品します。箱はありませんので、別の靴のNIKEの箱で発送します。
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