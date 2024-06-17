NIKE DUNK HIGH NIKE POLER ポーラー　ダンクハイ

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商品詳細
NIKEダンク ポーラーとのコラボモデルです。変わったダンクが欲しくて、以前メルカリで購入して数回履いたのですが、サイズがイマイチ合わなくて履かなくなったので出品します。箱はありませんので、別の靴のNIKEの箱で発送します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual778346.html
http://narcologia.ru/goods/moped225868.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate790277.html
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