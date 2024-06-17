Vault By Vans × Cali Thornhill Classic

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VaultByVans×CaliThornhillClassicSlip-OnVLTLX白US9バンズxカリソーンヒルデウィットスリップオンVLTLX（サンプル）SizeUS9(27.0cm)ColorWhite/CrackedPlanet状態1回短時間試着しました（S箱なし）仕入れ先Supreme(LosAngeles)商品説明Vans2021FWカニエ・ウェストやヴァージル・アブローにも作品を提供し、LAを拠点に活動するマルチビジュアルアーティストのカリ・ソーンヒル・デウィットとVANSとのコラボレーションモデル地球上の人間や自然よりも、富や権力を重んじる世界中の権力者達へメッセージを込めて、地球と棺桶のグラフィックを散りばめ、悲しい未来を予感させる言葉で、この世界の不確実性に疑問を呈するデザインが施されたスリップオン、エラ、オールドスクール、チャッカブーツ、スケートハイの5型がリリースこちらはスリップオンのサンプルモデルになります。CaliThornhillDewitt（カリ・ソーンヒル・デウィット）1973年カナダ生まれでLAを拠点としてアーティスト活動を展開70年代後半からスケートを始め、カリフォルニア・トパンガでVANSを手に入れ初めて履き出した。MadeinChina