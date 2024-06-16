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グズマ sr
商品番号 X50792629634
商品名

グズマ sr
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます。こちらは、当時自引きしスリーブに入れ保管していたものになります。カード上部に白かけ、裏面に傷あります。（写真2枚目を参照）その他の部分は素人目で見る限り綺麗だと思いますが、どうしても写真と商品説明だけでは状態を完璧にお伝えすることはできないため、最終的な判断はご自身でよろしくお願いします。すり替え防止、いたずら入札防止のためご購入後のキャンセル、返品はお断りします。発送の際は、折れ防止濡れ防止をし発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic591412.html
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