ASHFORD キャバリエ　ミニ6

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商品詳細
ASHFORDのキャバリアのミニ6になります。写真のものがすべてです。手帳→電子に移行したので、利用することがなくなりました。数回の利用です。ます。ほかにも色々出品しています。よろしければご覧ください(*^^*)#ASHFORD#アシュフォード#手帳＃手帳カバー
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