[大人気]　シュプリーム　Tシャツ　ビックプリント◎　鹿　ディア　存在感◎

！！閲覧ありがとうございます！！他にも出品しておりますのでご確認ください♪#ふるこれ古着 ●サイズ：Lサイズ・肩幅53cm肩先から肩先までの直線距離のことです。・身幅55cm右脇から左脇までを結んだ線の長さのことです。・全長75cm後ろの頂点から裾までの長さのことです。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：目立った傷や汚れがなく気持ち良く使用してもらえると思います。ですが中古品(古着)の為理解のある方のみ購入お願い致します。●その他、注意事項：自宅にて保管していましたのでご理解のある方のみ購入お願い致します。質問などある方はコメントお願い致します。他にも ザ ノースフェイスやステューシー 90sエクストララージやナイキ アベイジングエイプ シュプリームなどのブランドを始めスウェット、パーカー、Tシャツ、長袖、ヴィンテージ 物などを出品していますので是非他の商品もご覧ください♪柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬



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