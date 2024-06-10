LE×KIJIMA TAKAYUKI CAP(サイズ2)

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新品 LE KIJIMA TAKAYUKI 帽子 キャップ エルイー 3 culto.pro 新品 LE KIJIMA TAKAYUKI 帽子 キャップ エルイー 3 culto.pro

LE定番の6PANELCAPを、ハットメーカーの雄、KIJIMATAKAYUKIと手を組み、生地・縫製・付属品を見直しより一層アップデート。今回はベイクルーズストア仙台店とベイクルーズオンラインストア限定アイテムとして新色グレーカラーが登場。定番ベースボールキャップを構成する上で欠かす事の出来ない「補強材」、「汗止め」、「サイズアジャスター」の3つの役割を、内側にコットンテープを張る事でその全ての機能を完結。シンプルな構造にする事でフィット感が上がり、つばの長さやキャップの深さを絶妙な調整で組み上げ、髪型・頭の形を問わず誰にでも似合うベストなバランス感で仕上げたCAPそのものの構造から見直しを図った意欲作。 カラー:BLACKサイズ:2