未使用品！WJKベルト美品！

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カラー···ブラウン素材···本革定価23,100円(税込)スタッズベルトです。こちらで未使用品として購入しましたが、使う機会が無いので出品します。気にならない程度だとは多少の傷は見受けられます。中古品として出品させて頂きますので神経質な方はお控え下さい。キズ等、シワ等見落としがあった場合ご容赦下さい。自宅保管となりますので神経質な方はご遠慮ください。あくまでも中古という概念をご理解の上ご検討ください。上記ご了承お願いします。よろしくお願いします。