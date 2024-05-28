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未使用品！WJKベルト美品！
商品番号 Y17623994561
商品名

未使用品！WJKベルト美品！
ブランド名 ダブルジェーケー
特別価格 税込 3,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン素材···本革定価23,100円(税込)スタッズベルトです。こちらで未使用品として購入しましたが、使う機会が無いので出品します。気にならない程度だとは多少の傷は見受けられます。中古品として出品させて頂きますので神経質な方はお控え下さい。キズ等、シワ等見落としがあった場合ご容赦下さい。自宅保管となりますので神経質な方はご遠慮ください。あくまでも中古という概念をご理解の上ご検討ください。上記ご了承お願いします。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ordering295379.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture594541.html
http://narcologia.ru/goods/unusable849174.html
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