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コレクション 希少 VANS ビンテージ 90s キャップ 両面ロゴ メッシュ
商品番号 T28594816908
商品名

コレクション 希少 VANS ビンテージ 90s キャップ 両面ロゴ メッシュ
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 8,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

帽子整理で出品しました。90sVANSのオールメッシュキャップです。このデザインは本当に見たことがありません。オールメッシュで通気性も抜群です。（全面は白い布が重ね縫いしてあるため、中が透けることもありません。）/*商品詳細*/□メーカーVANSヴァンズバンズ□商品名帽子キャップ□特徴90s旧タグオールメッシュ□サイズフリー□色ブラック□状態目立った傷汚れなし/*出品ルール*/・在庫確認のため、事前にコメントいただけると幸いです。・先着順（コメントされた順）・梱包はビニール袋（新品）を使用・希望があれば、24時間以内に発送手続きも可能※ただし出張時などは対応できかねますので、その場合は事前に連絡します/*重要*/説明以外で不要なことは、かならず「購入前」にコメントをお願いします。商品落札後のキャンセルはお控えください。/*タグ*/#CHARLLY帽子
http://narcologia.ru/goods/rouge964010.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate293548.html
http://narcologia.ru/goods/diamond471258.html

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