NIKE　ナイキ　JORDAN　ジョーダン　シャツ　メンズ　レディース

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NIKE ナイキJordan ジョーダンTシャツメンズ XLサイズ シャツ大きめサイズ オーバーサイズ数回着用して保管。とくに目立つようなダメージ等はございませんが、usedにご理解くださいませ。カメラの環境のせいか、お色見が異なり、もう少し暗い色かと思います。お写真2枚目のお色見が近いと思われます。ネコポスでの発送を予定しております。お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。もし、その際には [値下げできますか？][いくらまで値下げできますか？]などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。ただ、あまりにも大幅なお値下げは難しいかもしれません。