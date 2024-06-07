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⭐︎超レア⭐︎NIRVANA⭐︎ ニルヴァーナ　ヴィンテージＴシャツ
商品番号 T89676994177
商品名

⭐︎超レア⭐︎NIRVANA⭐︎ ニルヴァーナ　ヴィンテージＴシャツ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご存知NIRVANAです。即購入OK　　　　　　　値下げ致しました！！！見て頂いてありがとうございます♪個人的にこちらのカート・コバーンの表情が結構気に入ってます。出てる数はあまり多くなさそうです。ヴィンテージバンドTeeに詳しい方はよくご存知のgiantタグで有名なTULTEXのタグとボディになります。　　MadeInMexico90年代のNIRVANATEEでよく使われています。2013年のライセンスです。そのため観賞用としてだけではなく実際の着用にも問題なく耐えられます。表下部一箇所、裏にも一箇所ピンホールっぽい穴があります。計2箇所。他に擦れ等ありますので画像をご確認ください。【サイズ　M】アメリカサイズ着丈71cm肩幅43.5cm身幅49cm袖丈17cmトラヴィス　スコットもNIRVANAが好きでよく着てますね。バンドTシャツのいいところは、絵柄のデザインにインパクトがあるので、ピッタリサイズでも、大きめサイズで着てみても意外としっくりくるところです。　　他にトラヴィススコットＴシャツも出品してます。#ケイジNo5の商品はこちらです❇︎【注意】神経質な方の購入はご遠慮下さい。❇︎あくまで古着ですのでご理解のある方のみ購入を　お勧めします。かけ離れた値下げ交渉はご遠慮ください。もう一声の方はコメントください。お陰様で沢山の方に見て頂いております。よろしくお願い致します。#バンドTシャツ#SLAYER#NIRVANA#METALLICA#TravisScott#半袖#カートコバーン
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