新品　エルメス　メンズ　キャップ　マイルスジップ　59

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Hermesmileszipgabardinedecottondeperlanサイズ:59保存袋ありH刺繍コインの入るジップポケットがついています季節問わず使える素材です、海外のエルメス直営店にて購入しました。全色完売で、ラスト1点を取り寄せてもらいました。未使用ですが使う予定でタグと保護ステッカーは処分してしまいました。グリーン、グレー系のお色ですユニセックスで使えますエルメスキャップ帽子ハット