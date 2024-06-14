NEW ERA ニューエラ　9FIFTY メッツ　海外限定レア

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商品詳細
9FIFTYのニューヨークメッツのキャップになります。バックの刺繍やアンダーバイザーがグリーンなどこだわりたっぷりなんでコレクターの方やおしゃれ好きな方是非^_^YouTubeなどで有名なフレッシュキャップで購入しました。自分もコレクターなのでかなり美品です^_^
http://narcologia.ru/goods/conception87257.html
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