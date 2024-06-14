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NEW ERA ニューエラ　9FIFTY メッツ　海外限定レア
商品番号 I85474865802
商品名

NEW ERA ニューエラ　9FIFTY メッツ　海外限定レア
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9FIFTYのニューヨークメッツのキャップになります。バックの刺繍やアンダーバイザーがグリーンなどこだわりたっぷりなんでコレクターの方やおしゃれ好きな方是非^_^YouTubeなどで有名なフレッシュキャップで購入しました。自分もコレクターなのでかなり美品です^_^
http://narcologia.ru/goods/conception87257.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford681973.html
http://narcologia.ru/goods/choice661885.html
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