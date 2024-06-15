NIKE (ナイキ) Air Max90 ホワイト×オレンジ

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商品詳細
カラー···シルバースニーカー型···ローカット履き口···紐NIKE(ナイキ)AirMax90ホワイト×オレンジです。サイズが合わなかったため、未使用に近い状態です。オレンジが目を引く、ナイキのスニーカーになっております。
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