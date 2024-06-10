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★新品★ NEWERA ロサンゼルス　エンゼルス　キャップ　大谷翔平　73/8
商品番号 X12147474472
商品名

★新品★ NEWERA ロサンゼルス　エンゼルス　キャップ　大谷翔平　73/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 9,062 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅単品での値下げはできません。★商品名NEWERALOSANGELESANGELS59FIFTYCAPニューエラ　ロサンゼルス　エンゼルス59FIFTY　2トーン　キャップ　★カラーネイビー(ボディ)レッド(つば表)グリーン(つば裏)★サイズ73/8(58.7cm)★状態新品未使用★特徴MLBで二刀流として歴史的な活躍をしている大谷翔平選手が所属しているロサンゼルス・エンゼルスのネイビー×レッド、つば裏グリーンのクラシックなカラーウェイ。さらに大谷翔平選手サイドパッチ仕様の希少なニューエラキャップ。野球帽子海外限定大谷翔平トラウトメジャーストリートファッションコーディネートWBC#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···レッド形···ベースボール
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http://narcologia.ru/goods/insignificant814682.html
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