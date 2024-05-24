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【レア❣️】コンバース レザー ワンスター 日本製 オレンジ 25.5cm
商品番号 G19765044943
商品名

【レア❣️】コンバース レザー ワンスター 日本製 オレンジ 25.5cm
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,925 円
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商品詳細

クリーニング済み！自宅保管です(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”メインカラー···ホワイト、ブラック、オレンジ人気モデル···converseワンスタースニーカー型···ローカット(Low)シーン···バスケットボール特徴/機能/素材···日本製(japan)#キムタク
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