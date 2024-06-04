✨美品 ポールスミス Paul Smith 折り財布✨

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商品詳細
PaulSmith／財布【正規品】万が一コピー商品がありましたら返金をさせて頂きます。サイズ...ヨコ11.0cmタテ9.5cm厚さ約2.0cm状態...特に目立つダメージはなく、全体的に良好な状態です。付属品...箱付き#PaulSmith#ポールスミス#財布
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