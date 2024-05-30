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PORTERの財布　シュリンクレザーTRI PURSE
商品番号 X69006783368
商品名

PORTERの財布　シュリンクレザーTRI PURSE
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価¥37,400税込の商品です。1年ほど使用しましたが、新しい財布を購入しましたので出品いたします。大きな傷はなくまだまだ長く使用できるかと思います。あくまでも中古品ですので、ノークレームノーリターンでお願い致します。柔らかくふっくらとした質感が魅力のレザー小物のシリーズ「SHRINK（シュリンク）」です。このシュリンクレザーはタンニン液などを用いて表面を収縮させた後、特別な機械の中でじっくりと時間をかけて「空打ち」を行い、シボを際立たせました。柔らかくしなやかに仕上げるために、革の繊維をほぐす「バタ振り」というひと手間をくわえた上質なレザーです。内装には鮮やかなオレンジカラーの生地とクリアポケットを採用し、視認性を高めるとともにデザインのアクセントにしています。トリパースは手のひらに収まるコンパクトな三つ折りウォレットです。内装に札入れと複数のカード段を設けており、背面に小銭入れとして使用できるファスナーポケットを装備した機能的なアイテムです。
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SHRINK(シュリンク) TRI PURSE | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
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SHRINK RED(シュリンク レッド) POCKET PURSE | 吉田カバン ...
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