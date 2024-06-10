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【美品】 エルメス ネクタイ 水色 馬蹄
商品番号 A24043203127
商品名

【美品】 エルメス ネクタイ 水色 馬蹄
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスの水色、馬蹄のネクタイです。横浜のそごうや高島屋で買ってますので、正規品になりますので、その点はご安心ください♡旦那が使わなくなり、使用頻度の少ない物を選んでます。シミもなく、かなりの美品です。と、いうものの、新品未使用品ではないのでご理解ください。色として違いのは、1枚目です。#エルメス#ネクタイ#水色#馬蹄形#馬#美品
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